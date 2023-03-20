В Зауралье ГИБДД устроит массовые проверки водителей, перевозящих детей

С 20 по 24 марта в Курганской области собираются устроить массовые проверки автомобилей, перевозящих несовершеннолетних. Наряды ДПС будут приближены к образовательным организациям, детско-юношеским спортивным школам и детским медицинским учреждениям, а также на улицах населенных пунктов и автотрассах.

Главная цель, как заявляют в местном подразделении полиции, попытаться убедить родителей, что без автокресла и ремней безопасности поездка ребенка в автомобиле небезопасна

В управлении ГИБДД заявили, что обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе остается обостренной. В этом году количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось в 2,6 раза. В 13 происшествиях два ребенка погибли и 13 получили различные травмы.

Особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием детей-пассажиров. В 8 из 13 ДТП погибли и пострадали несовершеннолетние пассажиры. Во всех случаях за рулем транспортных средств находились родители либо законные представители. В пяти из восьми случаев установлена вина именно водителей – родителей. В двух происшествиях имеются факты нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен небольшой штраф - 3000 рублей

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