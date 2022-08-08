В Зауралье готовятся к добыче урана на Добровольном месторождении

На Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Курганской области начат монтаж основного производственного оборудования.

Монтаж сорбционных колонн и другого емкостного оборудования производится в строящемся производственном корпусе. Работы по обустройству опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана выполняет АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Добычу урана на Добровольном будет вести АО «Далур», также входящее в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ».

- Работы идут по графику. На сегодня на стройплощадке возведено административное здание, компрессорная, склад нитрита натрия и операторский пункт. Завершены бетонные работы по отстойнику продуктивных растворов и складу серной кислоты. Возведен каркас будущего здания локальной сорбционной установки, - рассказал первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров.

Отметим, что проектная документация и результаты инженерных изысканий на работы по обустройству опытно-промышленного участка получили положительное заключение Главгосэкспертизы России № 45-1-1-3-001048-2020. Право пользования участком недр федерального значения Добровольное для разведки и добычи урана предоставлено АО «Далур» в соответствии с опубликованным 30 мая 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1131-р. В 2018-2019 годах по итогам общественных слушаний местные жители одобрили планы АО «Далур» по отработке Добровольного месторождения.

Пусконаладка на Добровольном запланирована на декабрь 2022 года. Организация добычи в Звериноголовском районе позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим металлом несколько десятилетий, сообщили «Новому миру» в пресс-службе АО «Атомредметзолото».

Фото Николая Пушилина.

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