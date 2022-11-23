В Зауралье изменят подход к приёму на работу молодых врачей

Для изменения кадровой ситуации в здравоохранении губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил перенастроить работу.

По его мнению, нужно вести индивидуальный учет выпускников медицинских учебных заведений и наладить с ними общение, предлагать молодым специалистам значимые должности. Как пояснили в департаменте информполитики, стимулом становится изменение условий работы – капитальные ремонты поликлиник и больниц, оснащение их современным оборудованием.

«Итоги модернизации системы очень неплохие. Но состояние здравоохранения - это не только обновленные стены или новая техника и оборудование. Это, прежде всего, качество работы самих медиков и их профессионализм», - написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.