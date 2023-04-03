В Зауралье контрактники и добровольцы СВО могут пройти бесплатное обучение по управлению беспилотниками

В Курганской области начинают обучать операторов беспилотников.

Занятия в первую очередь будут проводить для тех, кто планирует подписать контракт для прохождения службы в армии, а также для добровольцев, которые примут участие в СВО. Эти слушатели смогут пройти курс совершенно бесплатно, остальным категориям граждан за обучение придётся заплатить.

Обучение будет проходить в очном формате с использованием дистанционных образовательных технологий в Кургане и Шадринске на базе кванториумов, а также на территории комплекса отдыха и развития «Чумляк» Щучанского округа,уточнили в пресс-службе главы региона.

Продолжительность курса - полтора месяца. За это время предусмотрено изучение теоретических основ управления беспилотным летательным аппаратом и практические занятия.

Первая группа учащихся приступит к занятиям уже 6 апреля. Зарегистрироваться на обучение могут жители в возрасте от 18 лет.Количество мест ограничено.

Обучение профессии «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» будет проходить по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Также в планах внедрить новое направление и на базе учреждений среднего профессионального образования. Первым подготовку студентов начнет Курганский технологический колледж, далее практика будет распространяться в муниципальные округа, в которых имеются учреждения СПО.

Фото с сайта freepik.com

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