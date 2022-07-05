В Зауралье лучшему строителю вручат 50 тысяч рублей

Лучшие работники строительства и ЖКХ получат гранты губернатора. Приём заявок на участие в областном конкурсе «Лучший строитель Курганской области» стартовал 4 июля.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур-маляр», «Лучший сантехник». Победители получат гранты в размере 50 тысяч рублей.

Заявки до 12 июля включительно принимает Департамент строительства, госэкспертизы, и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области: на бумажном носителе - по адресу: 640000, город Курган, улица Кирова, 83; в электронном виде - в формате PDF по адресу электронной почты: gkh@kurganobl.ru.

Получить подробную информацию можно на сайте департамента по ссылке.

Добавим, что в этом году за гранты могут также побороться медики, педагоги, спортсмены, программисты, токари, сварщики, швеи.