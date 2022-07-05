В Зауралье лучшей трудовой династии вручат 300 тысяч рублей

В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова проходит региональный конкурс «Лучшая трудовая династия». Победители получат грант в размере 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

К участию приглашают трудовые династии региона разных сфер деятельности. Оценивать их будут по ряду критериев, династиям нужно будет предоставить сведения о своей семье, подробную презентацию, которая расскажет о заслугах и достижениях нескольких поколений, документы, подтверждающие награды, семейные фото.

Заявки принимает Главное управление по труду и занятости населения Курганской области на бумажном носителе по адресу: 640006, город Курган, улица М. Горького, 190 и в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: gutzn@kurganobl.ru. Хотите принять участие – успевайте заявить о себе до 8 июля.

Подробности по телефонам: 8 (3522) 45-39-30, 45-02-98, 41-41-05, 42-84-77.

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