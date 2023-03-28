В Зауралье лучшие педагоги дошкольного образования получили награды за труд

В Кургане подвели итоги регионального конкурса «Мой лучший опыт работы в образовательной программе «Вдохновение».

В нашей области этот проект реализуется пятый год. По новейшей программе дошкольного образования сейчас работают 12 детских садов и около 200 педагогов.

«Программа, которая поддерживает инициативу детей. Она формирует у них умение выбирать, отвечать за свои поступки, учитывает желания и возможности детей, работает на актуальном для детей опыте, - поясняет доцент кафедры дошкольного и начального общего образования Института развития образования и социальных технологий Елена Алфеева. - Это программа, которая говорит о том, что все активны – ребёнок, педагог и среда. В рамках этой активности ребёнок присваивает опыт. Эта программа делает ребёнка субъектом образовательных отношений».

Как отмечают специалисты, программа непроста для педагогов тем, что не каждый из них готов дать ребёнку самостоятельность. Сказывается профессиональная привычка всё контролировать. А «Вдохновение» даёт малышам в том числе и право на ошибку, чтобы они в результате могли приобретать собственный опыт. Конечно, с помощью воспитателя.

«Работать с инициативой детей сложно. Для того чтобы с ней работать, нужно, чтобы и педагоги были другими. Чтобы они были инициативными. Чтобы им это позволялось делать. И педагоги чувствуют ответственность за свою инициативу, - рассказывает заведующий детского сада № 5 «Созвездие» города Шадринска Ирина Гизатова. - Главное - не монолог педагога. Главное – диалог с детьми. Сейчас немного меняется функционал педагога, воспитателя. Здесь это партнёр. Тот человек, который сопровождает ребёнка, передаёт свой социальный опыт».

«Вдохновение» помогает формировать у детей такие качества как коммуникация, умение работать в команде, креативно и критически мыслить, то есть воспитывает человека, который способен принимать решения. К прогрессивной методике образования педагоги отнеслись с интересом.

«У нас очень хороший, сплочённый, дружный и достаточно профессиональный коллектив. Мы вошли в эту программу легко, свободно, - делится заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада № 2 «Дружная семейка» города Кургана Вера Свиридова. - Это был непростой процесс, но наш коллектив с ним справился успешно».

Дипломы победителям профессионального конкурса вручили в Институте развития образования и социальных технологий Курганской области. Лучшие команды определялись в восьми номинациях по педагогической, управленческой, наставнической практике. Отмечали специалистов и за особые успехи в работе. Своим опытом победители конкурса делятся с коллегами.

«В этой модели у нас было заложено и командное наставничество, - объясняет методист детского сада № 5 «Созвездие» города Шадринска Анна Гурьева. - То есть я не работаю с каким-то одним отдельным педагогом. Все, кто нуждаются в моей помощи, обращаются ко мне, и мы работаем. Это возможно в формате различных встреч, клубов по интересам. У нас очень активно продвигается это направление работы».

Призёрами профессионального конкурса «Мой лучший опыт работы в образовательной программе «Вдохновение» стали 13 педагогов. Система дошкольного общего образования в России продолжает совершенствоваться. На федеральном уровне уже утверждена новая образовательная программа. С 1 сентября по ней начнут работать все детские сады. Наши педагоги готовы к переходу на эти стандарты.

«У нас очень хорошо развивающаяся область. В рамках дошкольного образования мы на очень хорошем счету, - подчеркнула Елена Алфеева. - Мы представляем свой опыт по всей стране. В прошлом году это был Север, были Питер, Москва, Екатеринбург. Нас активно приглашают рассказать, как мы работаем. И едут к нам на учёбу очень активно. И курсы заказывают. Говорят: «Приезжайте, поучите нас».

Константин Сапунов. Фото автора.

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