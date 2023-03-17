В Зауралье лучших молодых выпускников поддержат рублём

Губернатор Вадим Шумков встретился с молодыми педагогами и ребятами, которые в этом году заканчивают КГУ, ШГПУ и педагогический колледж.

«Более половины уже работают, потому суждения абсолютно взвешенные, понимание полное. Умные и ясные ребята! Мне очень понравились. Еще раз повторил, что, как бы странным это ни казалось, но государству и обществу в долгосрочной перспективе, нежели результаты ЕГЭ молодого человека, гораздо важнее его качества как гражданина и истинный, а не записной патриотизм», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

По словам губернатора, на встрече с предпринимателями прозвучала крутая идея - заводить работодателей в наши коррекционные образовательные учреждения с тем, чтобы, пока они проходят обучение, их уже готовили к взрослой жизни и давали им конкретные трудовые навыки, адаптируя к будущей работе по определенному профилю. Так, одна из наших компаний уже готовит таких ребят по специализации, связанной с программированием.

«Уверен, такая практика правильная, и она должна стать повсеместной. Молодые педагоги нас в этом полностью поддержали», - отметил Вадим Шумков.

Губернатор пояснил, что принято решение поддержать нашего уважаемого лоббиста от системы образования Ольгу Баланчук, в следующий бюджет будут заложены расходы на регулярные дополнительные выплаты 100 лучшим молодым выпускникам в системе образования.

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