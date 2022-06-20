В Зауралье лучшим воспитателям УИС России вручили награды

Работники воспитательной службы ответственно и профессионально выполняют свой служебный долг, всегда достойно решают поставленные задачи, стоят на страже закона и правопорядка, обеспечивают стабильность и надёжную защиту интересов общества и государства. Такого мнения придерживается глава города Кургана Елена Ситникова.

В «Современнике» состоялся торжественный концерт, посвящённый 65-летию образования воспитательной службы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. «Красной чертой проходит именно организация работы воспитательных аппаратов. Огромная ответственность лежит на плечах сотрудников, которые занимаются с осуждёнными. В первую очередь, это работа с людьми, и она очень сложная, потому что подобрать ключи к каждому человеку и расположить его к себе непросто. Где-то нужно проявлять требовательность, спрашивать, а где-то давать оценку. Поэтому воспитательная работа носит особый характер, у неё особые задачи, функции и, конечно, на неё особые надежды», - подчеркнул начальник УФСИН России по Курганской области полковник внутренней службы Михаил Мачушкин.

Победителям смотра-конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов и сотрудников групп социальной защиты осуждённых в 2022 году вручили награды.

За достижение высоких показателей в служебной деятельности, усердие и профессионализм, преданность профессии, выдержку и достигнутые высокие результаты в организации воспитательной и социальной работы лучшие работники поощрены Почётными грамотами ФСИН России, Благодарностями УФСИН России по Курганской области, Благодарностями губернатора Курганской области, Почётными грамотами правительства Курганской области, благодарственными письмами Курганской областной Думы и главы города Кургана.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за многолетний добросовестный суд, высокие достижения в службе и проявленный профессионализм несколько сотрудников получили медали «65 лет воспитательной службы УИС России».

Фото с сайта администрации города Кургана.