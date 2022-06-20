В Зауралье мамам и папам объяснили, как правильно организовать каникулы

Для всех школьников наступили долгожданные каникулы – пора, когда они могут отдохнуть от школьных забот, выспаться и набраться сил. В рубрике «Семья и дети» в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте» поделились советами экспертов портала «Я – родитель» о том, как правильно организовать каникулы.

Если нет возможности отправить ребёнка на отдых, можно с пользой провести время и дома. Главное – позаботиться, чтобы досуг был интересным.

Дошкольникам легко найти на время каникул домашние занятия. Дети младшего возраста могут по несколько часов увлеченно заниматься рисованием, сборкой конструктора, просмотром мультфильмов и настольными играми. Подключайте малыша к домашней работе: ребенок может помочь расставить посуду, развесить белье, протереть пыль.

Каникулы для школьников 7-10 лет нужно организовать так, чтобы дети могли не только подготовиться к школе, но и полноценно отдохнуть. Контролируйте время нахождения ребенка за компьютером, разрешите ему пригласить в гости друзей.

Школьники среднего возраста (10–15 лет) любят проводить время с друзьями на улице, чтобы их увлечь, нужно найти какое-то хобби. Поинтересуйтесь у своего ребенка, чем бы ему хотелось заниматься. Помогайте советами или устройте собственный мастер-класс, и тогда каникулы дома в кругу семьи ваш школьник будет проводить с большим удовольствием, чем с друзьями.

За подростками (15–17 лет), проводящими каникулы дома, нужен особый контроль. Безделье в этом возрасте может привести к тому, что ребенок свяжется с плохой компанией. Побудите ребенка больше времени уделять своему хобби, разрешите приглашать домой друзей и всегда интересуйтесь, как прошел его день.

Если у вас есть возможность выехать с ребенком за город – на дачу или в гости, используйте её. Каникулы на природе полезны для здоровья ребенка любого возраста. Главное – взять с собой все необходимые вещи.

Фото Николая Пушилина.