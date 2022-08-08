В Зауралье меняется акцент благоустройства общественных территорий

В Курганской области меняется концепция благоустройства общественных пространств. О сути изменений в ходе прямого эфира, который организовало региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКтонтакте», рассказала директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

- Как вы помните, в предыдущие годы мы в основном благоустраивали набережные, городские сады, парки и скверы. Эта работа, разумеется, будет продолжена, но теперь мы будем делать акцент на приведение в порядок привокзальных площадей. Потому что это те общественные пространства, которые в первую очередь видят проезжающие транзитом и гости нашего региона. По ним у людей складывается впечатление о Курганской области, о комфортности проживания в ней, - объяснила Ирина Саблукова.

По ее словам, на привокзальных площадях будет заменяться асфальт, устанавливаться малые архитектурные формы. Помимо этого будут благоустраиваться прилегающие к вокзалам улицы, расположенные на них парки и скверы, чтобы люди, ожидающие от правки своего поезда, смогли пройтись и отдохнуть в комфортных условиях.

Николай Волков.

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