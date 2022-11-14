В Зауралье молодой супруг строит дом к возвращению своей возлюбленной из колонии

В колонии №7 посёлка Юргамыш обвенчали осуждённую Кристину и её возлюбленного Евгения.

Невеста сейчас отбывает наказание в исправительном учреждении. Её супруг не так давно освободился из мест лишения свободы. Три месяца назад пара зарегистрировала брак и решила, что будет венчаться.

Обряд для молодожёнов провёл протоиерей Сергий Тельманов, руководитель отдела по тюремному служению Шадринской епархии Русской православной церкви. Всё было организовано, как положено, Кристина надела белое платье.Супруги исповедовались и причастились, отец Сергий провел с ними предварительную беседу о смысле церковного таинства.В завершение обряда супругам вручили иконы Божьей Матери и Спасителя.

«Для меня венчание – серьезный, обдуманный шаг», – сказала Кристина.«Мы давно шли к созданию семьи. Хотим прожить долгую жизнь вместе, на свободе, – подтвердил Евгений. – И сегодня мы дали клятву перед Богом».

Девушка трудится на швейном производстве и получает профессию повара. Её муж работает вахтовым методом на севере и строит дом для семьи. Отпраздновать новоселье супруги смогут только через пять лет. Именно столько времени Кристина ещё проведёт за решёткой. Настоящая любовь всё выдержит.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что администрация исправительных учреждений всегда поддерживает действия осужденных, направленные на создание и укрепление семьи, подготовку к возвращению в общество. Пока в юргамышской колонии это первый случай.

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