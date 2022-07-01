В Зауралье молодые педагоги поделились впечатлениями о слёте

В Курганской области состоялся слёт молодых педагогов. Они подвели итоги, сделали выводы, наметили планы на будущее.

Но остались впечатления, эмоции. Своим послевкусием от мероприятия делится молодой педагог, преподаватель Курганского государственного колледжа Елизавета Мартынова:

- По организации всё строго: по времени и программе. День начался с зарядки, после чего — лекции. Первая — у Константина Романова, тема: «Мульти История». Очень интересный формат лекции, мультфильмы про Курган и мини-викторина. На второй лекции, которую провела специалист центра помощи детям, речь шла о влиянии установок взрослого на поведение ребёнка. Для меня данная лекция была очень информативна, так как я являюсь куратором группы. Лектор обратила внимание на различные возрастные группы, раздала методический материал по работе с детьми группы риска, который, безусловно, будет полезен в дальнейшей работе.

По словам Елизаветы, после обеда лекции разбавили спортивным маршрутом.

- Это было круто и очень кстати, так как мы часа два сидели без движения. После - выступление Александра Рухлова про школьный театр и как его организовать, просто послушать интересно, но применить на практике вряд ли получится, - прокомментировала педагог.

Учитель отметила, что в целом всё замечательно: атмосфера, организация:

- Я довольна и очень рада, что мне выпала возможность посетить данное мероприятие.

Фото с сайта Департамента образования и науки Курганской области.

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