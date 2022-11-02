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В Зауралье мошенники от имени Роспотребнадзора собирают с бизнесменов деньги на спецоперацию

Граждан просят быть внимательными и не поддаваться на уловки аферистов.

2 ноября, 2022 - 17:01

В Курганской области неизвестные лица обращаются к руководителям организаций с просьбой перечислить денежные средства на нужды специальной военной операции. Что интересно, они представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора.

«Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер! Управление Роспотребнадзора по Курганской области к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет», - прокомментировала Светлана Хомко, пресс-секретарь зауральского Роспотребнадзора.

При возникновении подобных случаев предпринимателей, руководителей предприятий и организаций просят быть внимательными, не перечислять денежные средства и обратиться в правоохранительные органы.

 

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2 ноября, 2022 - 17:01

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