В Зауралье начались рейды по семьям, чьи дети не имеют возможности пойти в школу

В Курганской областивыявляют детей, которые по каким-либо причинам могут не приступить к занятиям в образовательных организациях с 1 сентября.

Рейды по семьям, имеющим детей школьного возраста, находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации,проходят во всех муниципалитетах региона. По итогам таких визитов родителей, уклоняющиеся от исполнения обязанностей по воспитанию детей, привлекут к административной ответственности, сообщили в пресс-службе главы региона.

С 23 по 24 августа в Департаменте образования и науки будет работать горячая линия «Внимание! Дети вне образования». Позвонив по телефону 8(3522)46-47-20, зауральцы смогут сообщить информацию о ребёнке, который находится в трудной жизненной ситуации и не посещает школу. При разговоре со специалистом важно указать место жительства несовершеннолетнего, его контактные данные (при наличии) или его родителей, а также приблизительное время, с которого ребёнок не учится.