В Зауралье наказали четырёх виновников ландшафтных пожаров

Четырёх зауральцев, виновных в возникновении ландшафтных пожаров, привлекли к административной ответственности. И это только за десять дней!

Жители округов ежедневно делятся в соцсетях фотографиями и видео возгораний. В регионе особый противопожарный режим ввели 5 апреля, на ряде территорий еще раньше.

Штрафы для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.

«Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сохранить наши дома, здоровье и жизни наших близких, а также природу», - отметил директор департамента гражданской защиты Олег Поршаков.

Запрещается сжигание мусора, сухой растительности, разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи. При объявлении штурмовых предупреждений по скорости ветра запрещается топка печей и котельного оборудования без искрогасителей.

По словам Олега Поршакова, с 10 апреля на территории области приступают к дежурству вертолет МЧС России Ми-8 и инженерная машина разграждения.

«Вертолет будет использоваться в случае возникновения пожаров на территории населенных пунктов, а также для авиамониторинга ситуации, складывающейся с ландшафтными пожарами либо в лесном фонде. Машина позволяет в кратчайшие сроки прокладывать минерализованные полосы шириной до 3 метров, что будет способствовать эффективной остановке низовых ландшафтных пожаров», - пояснил директор департамента гражданской защиты.

Екатерина Черепанова.

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