В Зауралье наркологи советуют родителям ответственно подойти к вопросу тестирования детей на наркотики

Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы их ребенок прошел тестирование на наркотики, потому что оно помогает выявить признаки зависимости или склонности к ней на ранней стадии. Такое мнение высказал главный внештатный специалист нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов на заседании совместного постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которую провёл губернатор Вадим Шумков.

По данным департамента образования и науки Курганской области, осенью 2022 года тестирование прошли 41672 обучающихся и студентов. В 2021 году было 38315 человек. Результаты показали, что 4,5% из их числа входят в группу риска. Отказались от прохождения теста 370 обучающихся. Профилактическая работа с этими подростками и их родителями продолжается.

Департамент здравоохранения Курганской области разработал методические рекомендации по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, в которых обозначены основные признаки и симптомы употребления психоактивных веществ. Методичка размещена на сайте областного наркологического диспансера.

Глава региона поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями. А также активнее привлекать к данной работе людей, которые справились с наркозависимостью и на своем примере могут рассказать о губительном влиянии наркотиков, о том, как сложно преодолеть эту зависимость и как она сказывается на здоровье и жизни.

Напоминаем, что каждый житель региона может внести свой посильный вклад в борьбу с наркоманией, если сообщит информацию о распространении наркотиков и людях, которые занимаются незаконной деятельностью.

Для этого достаточно позвонить по телефонам регионального УМВД России: 02; 8(3522)45-64-48; 8(3522)42-12-98; с мобильного телефона - 020, 112. Также можно оставить сообщение на сайте УМВД России по Курганской области в разделе «Для граждан».

Вниманию родителей!

Фото Екатерины Черепановой.

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