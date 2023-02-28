В Зауралье назвали финалистов международного конкурса «Школьный патент»

В Курганской области определили финалистов регионального этапа XIV cезона международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». Лучшими стали школьники из курганской гимназии №47 и шадринского лицея №1.

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!» направлен на поддержку детских проектов в области науки, образования, просвещения. В этом году в региональном этапе конкурса по всей стране приняли участие почти 1800 человек.

В номинации «Изобретение» по направлению «Робототехника» среди учащихся 5 классов победителем стал представитель Шадринского лицея №1 Ярослав Белоконь.

Шадринские лицеисты Владимир Суханов и Матвей Чебыкин победили в направлении «Изготовление модели машины для измельчения пней». Еще один шадринец Глеб Савинцев вышел в лидеры по направлению «Изготовление модели машины для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий».

Курганец Леонид Иванов – представитель гимназии № 47 победил в направлении «Роботизированное устройство – держатель или смартфона для дистанционного обучения учащихся с применением цифровых технологий».

Среди учащихся старших классов победителем в направлении «Разработка концепции робота, позволяющего минимизировать опасность при изучении вулканов» стал Даниил Зайцев из Шадринска.

В экологических проектах победил Андрей Козлов из курганской гимназии № 47. Также представитель этого учебного учреждения Родион Дмитриев создал оригинальный ключ для навинчивания гаек, а Артём Галактионов придумал, как сделать школьное расписание по одному щелчку мыши.

Победителями в своих направлениях также стали Иван Кочетов, Никита Винокуров, Иван Емельянов из Шадринска.

Сейчас идет финальный этап конкурса, который финиширует 11 марта. Организаторы определят победителей, которые будут приглашены на торжественную церемонию награждения в дни проведения Международного научно-практического форума «Дни интеллектуальной собственности СЗФО» в период с 19 по 26 апреля в Санкт-Петербург, сообщили в редакции Молодежного портала Зауралья. Остальные получат сертификаты.

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