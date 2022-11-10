В Зауралье не оставляют без внимания ни одну семью мобилизованных

С первых дней начала мобилизации по поручению губернатора Вадима Шумкова в Курганской области оказывается помощь мобилизованным и их семьям. Помощь оказывается адресно, исходя из индивидуальных потребностей. Одна семья может получить сразу несколько видов поддержки, сообщила в личном телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

По словам заместителя губернатора, одна семья может получить сразу несколько видов поддержки. Единовременные выплаты от 10 до 70 тысяч рублей на ремонт газовых установок, отопления, водопровода, кровли, замену электропроводки получила 31 семья. Денежная помощь на неотложные нужды - приобретение сезонных вещей, оплата коммунальных услуг до 10 тысяч рублей оказана 316 семьям, выдано 1082 продуктовых набора. 247 семей смогли получить по заявкам дрова, 115 – получили сезоны и детские вещи.

Бесплатные билеты в учреждениях культуры получили 210 семей. Оздоровлено 22 ребёнка в лагерях.

Как ранее сообщала Оксана Куташи, по путевкам в детский сад, переводу в другой детский сад, организации продленки отработано 19 обращений, по оформлению выплат и пособий отработано 23 обращения. Присмотр за детьми, родителями и услуги логопеда – отработано 32 обращения.

Консультирование по вопросам оформления кредитных каникул предоставлено в отношении всех семей, имеющих кредитные обязательства (уже оформлены кредитные каникулы в 280 случаях, 74 – в процессе оформления). В 199 случаях проведена работа с приставами о приостановке судебных производств по непогашенным долгам. Психологическую помощь предоставили 1477 обратившимся.

Фото Главного управления социальной защиты населения

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