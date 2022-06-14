В Зауралье не только стабильная ситуация на рынке труда, но и один из самых низких уровней безработицы за многие годы

С начала года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась на 2,2 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 4,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на 10 июня составляет 1,3%, сообщили в пресс-службе главы региона.

Начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов отметил, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная. «Предпосылок для резкого роста безработицы, тем более в 10 раз, как указано в материалах СМИ, нет», - прокомментировал он информацию, опубликованную накануне в СМИ. Центры занятости работают в тесной связке с экономическим блоком, с компаниями, которые реализуют инвестпроекты, подбирают кадры для новых предприятий и линий, открывающихся в регионе. «Реализуем программы, которые помогают развитию предпринимательства. В каждом районе есть успешные примеры, когда с финансовой поддержкой службы занятости жители региона открывают свое дело. Реализуются дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, предполагающие бесплатное повышение квалификации или получение новой профессии, а также предусмотрена возможность предоставления субсидий работодателям на поддержку занятости работников при организации общественных и временных работ. Главное управление социальной защиты населения работает по «Социальным контрактам», которые помогают как открыть своё дело, так и пройти переобучение», - подчеркнул Игорь Ксенофонтов.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.