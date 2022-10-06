В Зауралье одарённые дети и их педагоги будут получать денежные премии

Каждый год три лучших зауральских подростка по сменам: наука, спорт, искусств кроме почетного приза будут получать еще финансовые премии - 30 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков 5 октября на открытии нового современного образовательного центра "Созвездие" в комплексе Чумляк Щучанского округа.

«Три лучших преподавателя по этим сменам также будут получать финансовую премию от правительства Курганской области по 100 тысяч рублей каждый», - рассказал глава региона.

Первыми получателями новых мер поддержки стали призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике Евгений Русанов, лауреат Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» Вячеслав Медведев, победитель Первенства России по дзюдо Миша Худоян, сообщили в пресс-службе губернатора. Этим ребятам на церемонии открытия центра «Созвездие» Вадим Шумков вручил символические ключи от новых лабораторий, залов и мастерских.

Фото Николая Пушилина.

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