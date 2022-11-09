В Зауралье охотникам упростили жизнь

Охотники и лесопользователи Курганской области могут получить государственные услуги от департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области на портале.

Здесь можно подать заявление:на выдачу и аннулирование охотничьего билета;на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов;на прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан;на предоставление выписки из государственного лесного реестра.

Руководитель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Поршаков отметил, что теперь не нужно тратить время на поездку для подачи заявления и получения результата.

В пресс-службе главы региона уточнили, что для регистрации на портале и подтверждения учетной записи можно обратиться с паспортом в любой отдел МФЦ.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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