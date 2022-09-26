В Зауралье определили победителей межрайонного конкурса исполнителей на народных инструментах

Межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народные истоки» имени Михаила Григорьевича Созыкина состоялся 23 сентября в Детской школе искусств.

В нем приняли участие 13 исполнителей из Сафакулевского и Шатровского муниципальных округов, сообщает vk.com/safkultura. Шестеро человек стали лауреатами, четверо дипломантами первой степени, двое второй.

Итоги конкурса комментирует директор Сафакулевского культурного центра Зария Абдуллина:

- В этом году фестиваль посвящён памяти преподавателя Детской школы искусств Михаила Григорьевича Созыкина. Он был постоянным председателем жюри нашего конкурса, душой болел за то, чтобы в наших сёлах звучала гармонь, баян, народные инструменты. Много сил и времени Михаил Григорьевич отдал обучению детей игре на баяне. Память об учителе будет жить в сердцах его учеников. Все полтора часа пока шёл конкурс, зрители аплодировали.

Выступления конкурсантов не оставили никого равнодушными. Зажигательная игра на кубызе в исполнении Юлии Кинзибулатовой. Азартные ложкари Люция Кинзибулатова, Занфира Сурмятова, Аниса Загретдинова и Фаузия Тажитдинова зарядили зрителей своей энергией.

Почти все гармонисты научились играть на гармони самостоятельно. Но как они играют! В итоге большинство из них лауреаты конкурса: Саитгалей Хабибуллин, Тимерхан Кунакбаев, Галина Жукова, Нурислам Хажеев. Диплом I степени Адалгарай Сурмятов, Фахрутдин Мирхаев, Набиулла Гафуров, диплом II степени Гатиятулла Нухов.

Каждого участника зрители встречали и провожали аплодисментами. Каждый исполнитель внёс частичку своей души в свой номер. Людмила Михайловна Созыкина вручила памятный подарок самому возрастному участнику Галине Жуковой.

Фото из группы vk.com/safkultura.

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