В Зауралье оптимизируют участковые избиркомы

В Курганской области сократилось число участковых избирательных комиссий. Об этом, выступая на очередном заседании Избирательной комиссии региона, сообщил ее председатель Роман Скиндерев.

- Решение закрыть некоторые участковые избирательные комиссии приняли главы муниципальных округов и районов. Причиной этого шага стала малочисленность избирателей на этих участках, несоответствие помещений избиркомов предъявляемым требованиям, сложности с их материально-техническим обеспечением и кадровая проблема, - пояснил глава облизбиркома.

Таким образом, из 944 участковых избирательных комиссий, которые действовали в регионе на начало 2022 года, по словам Романа Скиндерева, в скором времени останется 836. Срок их полномочий истекает в июне текущего года. В связи с этим облизбирком начал подготовку к формированию новых составов участковых избирательных комиссий.

Из других крупных мероприятий, предстоящих в избирательной сфере Зауралья в 2023 году, - проведение выборов депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных округов – Варгашинского, Далматовского, Катайского и Притобольного. Они запланированы на 23 апреля.

Николай Волков.

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