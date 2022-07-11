В Зауралье осуждённому разрешили жить дома

Перевод осужденного к принудительным работам на домашнее проживание в Кургане применяется впервые. Такая мера поощрения предусмотрена для положительно зарекомендовавших себя в период отбывания наказания.

Как рассказал начальник УФИЦ Алексей Киров, осужденный отбыл одну треть срока принудительных работ, нарушений распорядка дня и трудовой дисциплины не допускал, трудоустроен на Курганском арматурном заводе. В настоящее время он проживет с семьей на съемной квартире в городе Кургане. Осужденный, переведенный на домашнее проживание, приходит для отметки в УФИЦ 4 раза в месяц, а также может быть проверен по месту жительства и на рабочем месте.

Всего в УФИЦ содержатся 28 человек. Все трудоустроены на курганских предприятиях: Курганстальмост, Курганский арматурный завод, Корвет, Курганские прицепы и других. По итогам второго квартала текущего года средняя заработная плата осужденных составила 49 тысяч рублей.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что участок, функционирующий в режиме исправительного центра, при исправительной колонии № 1 в Кургане открыт в феврале 2021 года, он рассчитан на размещение до 30 осужденных.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести. Осуждённые проживают в общежитии и трудоустраиваются на предприятия, которые подбирает администрация. В будние дни они самостоятельно добираются на работу и обратно, а вечером и в выходные пребывают в исправительном центре под надзором. Из заработной платы осужденных производятся удержания в доход государства, а также на их содержание.