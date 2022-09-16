В Зауралье осуждённые осваивают профессии фрезеровщика, рамщика и настильщика

В профессиональном училище № 228 дополнительно открыли пять направлений подготовки. Выбор специальностей обусловлен потребностями производственных служб исправительных учреждений, а также востребованностью на региональном рынке труда.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в исправительных колониях № 1 и № 2 стали готовить обрубщиков для литейного производства. Рабочие этой специальности придают отлитым металлическим изделиям окончательную форму. В ИК-2 набрали группу для трудоустройства на участке деревообработки. В ИК-6 осужденные получают специальность фрезеровщика, входящую в список самых востребованных рабочих специальностей России. Для работы на швейном производстве в женской ИК-4 осужденных стали обучать профессии настильщика. После выпуска группы приступят к подготовке контролеров качества.

На сегодняшний день получают профессию 435 осужденных. Студентам предлагается на выбор 16 специальностей. Срок обучения составляет от двух до пяти месяцев. В течение 2022-2023 учебного года планируется обучить более 1000 осужденных. Как рассказал директор ПУ-228 Евгений Смоляков, по завершении программы осуждённые проходят производственную практику и итоговую аттестацию, а затем получают диплом о среднем профессиональном образовании или свидетельство о прохождении обучения.

В целях успешной ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях Курганской области не допускается освобождение граждан без профессии.

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