В Зауралье осуждённые поклонились мощам Сергия Радонежского

Около 140 осуждённых и сотрудников исправительных учреждений Кургана смогли прикоснуться к святыне. Мощи преподобного Сергия Радонежского побывали в исправительных учреждениях в минувшие выходные.

Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского пребывал в Кургане по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кириллас 11 по 13 ноября.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил благословил провезти ковчег по социальным и медицинским учреждениям Курганской области.В их числе – исправительные колонии № 6 и № 4. В исправительных учреждениях был отслужен молебен с акафистом преподобному Сергию Радонежскому. Поклониться святыне смогли все желающие - и сотрудники учреждений, и осуждённые, сообщили в пресс-службе епархии. Каждый был помазан елеем.

В храмах Кургана возле ковчега дежурили волонтёры-добровольцы регионального отделения Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград», которые следили за порядком, раздавали миссионерские листовки и иконки с благословением Святейшего Патриарха.

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