В Зауралье осуждённые слепили из снега Деда Мазая, черепах и делового кролика

На территориях зауральских колоний осуждённые построили 55 снежных скульптур.Жюри оценило качество и оригинальность произведений.

Победителем конкурса стала ИК-6. Учреждение украсили фигуры популярных новогодних персонажей, поезд с подарками. Самой высокой оценки удостоилась композиция «Счастье есть!» с кроликом в деловом костюме.

На втором месте – коллектив осужденных из ИК-4. Женщины, отбывающие наказание, в деталях воссоздали сцену из стихотворения Некрасова «ДедушкаМазай и зайцы».

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что «бронзу» присудили женской ИК-7. Мечтая о лете, осужденные превратили территорию учреждения в необитаемый остров, где можно встретить кроликов, черепах и морских котиков, а в океане плавают акулы и осьминоги.

Фото пресс-службы УФСИН России по Курганской области.

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