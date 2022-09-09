В Зауралье открыт приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

В Кургане стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2022». Принять участие могут предприниматели, самозанятые и представители общественных организаций.
Участие в конкурсе – это уникальная возможность заявить о себе, получить общественное признание, заработать дополнительные бонусы, если в планах есть участвовать в определённых конкурсах на получение грантов.
Конкурс пройдёт по следующим номинациям:
Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
Лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей;
Лучший проект в сфере социального обслуживания;
Лучший проект в культурно-просветительской сфере;
Лучший проект в сфере социального туризма;
Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
Победитель регионального этапа станет участником Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2022».
Тем, кто заинтересовался и подходит под любую из вышеперечисленных номинаций, необходимо пройти по ссылке для регистрации.
Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».
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