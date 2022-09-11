В Зауралье открыты для голосования 30 избирательных участков

В единый день голосования сегодня, 11 сентября, в Курганской области проходят выборы выборных лиц местного самоуправления. Всего в регионе идут три избирательные кампании:

Это дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6. Также дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №18. И дополнительные выборы депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5, №11.

В 8:00 часов утра свои двери для избирателей открыли 30 избирательных участков: 23 – в городе Кургане, 4 – в г. Шадринске, 3 – в городе Катайске. Голосование будет проходить до 20:00 часов.

Фото с официального сайта Избирательной комиссии Курганской области