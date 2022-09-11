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В Зауралье открыты для голосования 30 избирательных участков

Довыборы в органы местного самоуправления

11 сентября, 2022 - 12:15

В единый день голосования сегодня, 11 сентября, в Курганской области проходят выборы выборных лиц местного самоуправления. Всего в регионе идут  три избирательные кампании:

Это  дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6. Также  дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №18. И  дополнительные выборы депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5, №11.

В 8:00 часов утра свои двери для избирателей открыли 30 избирательных участков: 23 – в городе Кургане, 4 – в г. Шадринске, 3 – в городе  Катайске. Голосование будет проходить до 20:00 часов.

Фото с официального сайта  Избирательной комиссии Курганской области

11 сентября, 2022 - 12:15

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