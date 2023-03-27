В Зауралье отметили день войск национальной гвардии

В актовом зале Управления Росгвардии по Курганской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии. Почетными гостями на нем стали родные и близкие воинов правопорядка, погибших в разные годы при выполнении служебного долга.

К военнослужащим, сотрудникам, работникам и ветеранам службы обратился начальник территориального управления полковник полиции Олег Охрименко: «Росгвардии исполняется семь лет со дня образования, но служба тех, кто в строю, опирается на многолетний опыт предшественников. При этом силовое ведомство продолжает свое развитие, оставаясь надежной опорой государства в деле обеспечения правопорядка и безопасности».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что особую благодарность руководитель тероргана выразил представителям старшего поколения, посвятившим себя служению Родине.

Слово для поздравления было предоставлено председателю отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерею Владимиру Дедову. Священнослужитель передал территориальному управлению икону архангела Михаила и благословил росгвардейцев на успешное выполнение возложенных служебно-боевых задач.

Минутой молчания собравшиеся почтили память военнослужащих и сотрудников ведомства, отдавших свои жизни, защищая Отечество.

На церемонии награждения за инициативу, усердие и отличие в службе представителям тероргана вручили медали «За проявленную доблесть», «За отличие в службе», «Участнику специальной военной операции», нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.

За верность традициям ветеранского движения памятной медали «Всегда в строю» удостоен подполковник милиции в отставке кавалер ордена Мужества Сергей Казаков.

С патриотическими номерами выступили творческие коллективы областного колледжа культуры и учащиеся подшефной ведомству курганской школы № 75 имени Героя России Е.В. Родькина.

После торжественного мероприятия начальник регионального управления встретился за чашкой чая с родными и близкими павших правоохранителей и выразил им слова признательности за воспитание сыновей, истинных патриотов Родины, проявивших отвагу и мужество при выполнении служебного и воинского долга.

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