В Зауралье отметят день баяна и воссоединение Крыма с Россией

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на 18 марта.
Курганский областной краеведческий музей.
В 12:00 и 15:00 - тематическая экскурсия «Разнообразие животного мира Курганской области» (6+). Вход платный.
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).
Дом-музей декабристов.
В 12:00 - мастер-класс «Крым, с любовью» (рукоделие), 12+. Платно. Пушкинская карта.
В 14:00 - вокальный вечер Марии Мустакаевой, 12+. Платно. Пушкинская карта.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Музей музеев» (платно), «Курганская область - это развитие!» (вход свободный), «Территория творчества» (вход свободный).
Музей истории города.
С 10:00 до 17:00 - экскурсии по музею «Истории старого города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» (платно, возможна оплата по Пушкинской карте).
Для детей 4+ театрализованная экскурсия «Балаганчик» (платно).
Можно посетить экскурсии по выставке «Дамские штучки» (платно).
С 10:00 – 17:00 (по заявкам) познавательно - развивающее
мероприятие «По следам Тавриды» (платно).
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 12:00 - литературная гостиная ко Всемирному дню поэзии «Тебе, родной край!», где прозвучат стихи зауральских поэтов о Крыме. Платно, 7+.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Куйбышева, 43
Краеведческий вечер-респект «Милый сердцу городок».
Будут звучать стихи о родном крае зауральских поэтов-земляков. Начало в 14:00. Платно. Пушкинская карта.
Мастер-класс «Кукла Веснянка». Участники смастерят куклу,
символизирующую красоту и весну. Начало в 12:00. Вход свободный.
Ул. Криволапова, 50
Мастер-класс по валянию из шерсти. Платно. Начало в 12:00.
Библиотека имени Югова.
В 11:00 - Шахматный клуб «Друзья Леонова»,(6+). Вход по читательским билетам.
В 14:00 - показ документального фильма «Я – местный. Севастополь», (12+). Вход свободный.
Курганский театр драмы.
В 18:00 начнется народная комедия «Шутки в глухомани».
Возможна оплата билетов Пушкинской картой.
Место проведения: ДКМ.
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 11:00 и 13:00 - спектакль «Каштанка», с 6 лет.
Возможна оплата билетов Пушкинской картой.
Место проведения: ДКМ.
Курганская филармония.
18 марта, Камерный зал, начало в 12:00.
Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники.
В программе принимают участие баянисты и аккордеонисты города Кургана, Ансамбль русских народных инструментов «Царево городище». Платно.
Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко.
В 10:00 рамках клуба «Тифлокинозал» - видеопоказ фильма «Крымская весна. Хроника эмоций». Вход свободный.
В 10:30 - обзор информационных материалов «Путешествие по Крыму». Вход свободный.
В 11:00 - мастер-класс по интуитивной живописи «Крымская весна». Вход свободный.
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10:00 до 12:00 - занятие группы «Родничок» - (для детей 4-6 лет) (изостудия). Платно.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте)
С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
12:00. 14:00 Тематическая лекция «Крымская весна".Платно. (по предварительной записи).
Библиотека имени Югова.
В 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 - экскурсия по выставке «Уроки Нюрнберга». (12+) Вход свободный. По предварительной записи.
В 16:00 - презентация книги Валентины Астафьевой «Инопланетянка» (12+). Вход свободный.
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Куйбышева, 43
Краеведческий вечер-респект «Милый сердцу городок».
Будут звучать стихи о родном крае зауральских поэтов-земляков. Начало в 14:00. Вход свободный.
Мастер-класс «Кукла Веснянка». Участники смастерят куклу, символизирующую красоту и весну. Начало в 12:00. Вход свободный.
Курганский театр драмы.
Драма «Морфий». Возможна оплата билетов Пушкинской картой. Место проведения: ДКМ. Начало в 18:00.
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
С 12:00 до 15:00 в ЦПКиО состоится концертная программа, посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Вход свободный.
Город Шадринск.
В 13:00 - концерт- акция «Крымская весна России»: с участием народных коллективов города Шадринска. Место проведения - МАУ «Дворец культуры».
Шадринский драматический театр.
В 18:00 премьера спектакля «Я люблю тебя, эскадрилья!»,12+
Боевая комедия в одном действии.
Платно. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Город Далматово.
В 13:00 пройдет концертная программа «Мы вместе». Место проведения - Успенская площадь.
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