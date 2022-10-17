В Зауралье педагоги и психологи рекомендуют родителям внимательнее следить за соцсетями детей

Директор Центра помощи детям Елена Саможена рассказала, по каким признакам можно понять, что на ребёнка оказывают плохое влияние.

В сети Интернет существует множество рисков для неокрепшего ума. Начиная со сбора персональных данных и повреждения устройств, заканчивая «шок-контентом», кибербуллингом и подобным. В современном мире очень сложно уберечь ребёнка от просмотра сайтов с информацией, которая может ему навредить. Что уж говорить об общении с «незнакомыми друзьями» в соцсетях, встречей с агрессией в интернете.

На городском родительском собрании директор Центра помощи детям Елена Саможена рассказала об основных рисках в сети Интернет. Ребёнок может столкнуться с кибербуллингом – агрессивным действием в отношении человека, который не может себя защитить. Взрослые, порой, встречают подобных «личностей» в соцсетях, но могут с ними справиться. Однако дети не всегда в состоянии постоять за себя. Это может негативно сказаться на их психологическом здоровье, а впоследствии и на поведении. «Агрессия в сети Интернет – это нормальное явление. Грустно, но это факт», - отметила Елена Саможена. Помимо этого мы неоднократно слышим истории о том, как некий взрослый втирается в доверие ребёнку, пытаясь установить более тесные связи для сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Это называется грумингом.

Важно понимать, сколько времени ребёнок проводит со своим телефоном, как он себя там ведёт. Директор Центра помощи детям отмечает: «Не увидеть внешне, что ребёнок в интернете подвергся чему-то негативному, невозможно. Не заметить эти маркеры риска в поведении собственного ребёнка – это значит просто закрыть глаза на него и не смотреть вообще». К маркерам риска можно отнести: самоизоляцию и резкое снижение повседневной активности, резкое изменение привычек, депрессивное настроение, шутки или иронические высказывания о бессмысленности жизни, расценивание мира как места потерь и разочарований, видение будущего как бесперспективного и безнадежного, а также разрешающие установки по отношению к самоубийствам.

Такое поведение у детей в виртуальном мире проявляется внезапными прощальными письмами, частыми удалениями страницы в социальных сетях, выкладываниями депрессивных обращений, стихов или фотографий, извинениями и прощаниями в постах или статусах, смене «аватарки» на фото депрессивного характера или вообще удалении фотографий.

Виртуальные маркеры увлечения движением «колумбайн» (запрещено на территории Российской Федерации) также заметны – подросток начинает подписываться на тематические сообщества, публикует цитаты, фразы и фото скулшутеров, оправдывает насилие в образовательном учреждении. Внешне это также проявляется – некогда любящее чадо начинает негативно на всё реагировать, проявлять агрессию к окружающим его людям, как и в сети, оправдывает теракты и убийства в школах, замыкается в себе. Подобное поведение должно насторожить любого взрослого – необходимо поговорить с ребёнком, узнать причины подобного поведения. Зачастую так ведут себя дети, над которыми издеваются в учебных учреждениях.

В Кургане существуют организации, которые могут помочь ребёнку справиться со сложной ситуацией. И известный всем Телефон доверия, и Центр помощи детям. Обеспокоенные взрослые могут обратиться за помощью в Консультационный центр для родителей, изучить необходимую информацию на сайтах «Я – родитель», «Растим детей». Центров поддержки в современном мире достаточно – просто нужно вовремя понять, что что-то идёт не так.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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