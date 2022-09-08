В Зауралье педагогов будут готовить со школьной скамьи

В 13 общеобразовательных организациях региона появилисьпсихолого-педагогические классы.

С открытием профориентационных классов участников торжественного мероприятия, которое прошло на базе ШГПУ, в своём видеообращении поздравил заместитель директора Департамента образования и науки Иван Хлебников.

Углубиться в тонкости профессии педагога, начиная с этого года, смогут 150 учеников 10 и 11 классов из Каргапольского, Звериноголовского, Кетовского, Щучанского, Целинного, Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского, Юргамышского муниципальных округов, Катайского района и города Шадринска. На протяжении двух лет с ребятами будут заниматься преподаватели-наставники ШГПУ. Учащиеся психолого-педагогических классов углубленно познакомятся с профильными дисциплинами, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки. Им предстоит на практике попробовать себя в роли учителей, вожатых в детских лагерях, организаторов мероприятий и игр. Старшеклассников во время обучения ждут нестандартные формы уроков: тренинги, дебаты, образовательные квесты, творческие задания и проекты, мастер-классы и эксперименты.

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