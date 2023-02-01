В Зауралье пенсии повысятся в среднем на 821 рубль

С начала января на 4,8% повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. С учетом повышения стоимость одного пенсионного коэффициента может составить 123, 77 рубля, а размер страховой пенсии – 7567, 33 рублей. Пенсия может быть назначена, если женщина сможет доработать до 60 лет, а мужчины – до 65 лет и то при условии выработки трудового стажа – 20 лет для женщин, 25 лет – для мужчин, сообщили в Курганском отделении социального фонда.

Индексация пенсии будет зависеть от размера получаемой пенсии, однако минимальный уровень неработающих курганцев может быть не ниже прожиточного минимума, который устанавливает правительство Курганской области, то есть не менее 11621 рубля на 1 января 2023 года.

В Курганском отделении СФР пенсионеров предупредили, что ходить в офисы для перерасчета пенсии не надо, потому что индексация может быть проведена автоматически.

Повышение страховой пенсии по старости затронет 211 тысяч курганцев. Их пенсии увеличатся в среднем на 821 рубль и составят 18843,27 рублей. Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2022 года средний размер страховой пенсии в регионе – 18021,38 рубль.

В феврале этого года будет повышение социальных выплат, компенсаций и надбавок, в апреле будут проиндексированы социальные пенсии на 3,3% с учетом темпа роста прожиточного минимума гражданина в Зауралье за прошедший год. В августе могут пересчитать пенсии работающим пенсионерам.