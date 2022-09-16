В Зауралье поддержат волонтёрские проекты и патриотические инициативы

В областном конкурсе инициатив и проектов в сфере патриотического воспитания (положение) приглашают принять участие инициативные группы граждан, клубные и общественные формирования, в том числе действующие на базе образовательных организаций. Допускаются проекты со сроком реализации до 31 мая 2023 года включительно, уточнили в пресс-службе департамента образования.

Приём заявок на конкурсы, организаторами которых являются Департамент образования и науки и Центр развития современных компетенций, уже стартовал.

В конкурсе волонтёрских проектов могут принять участие команды детей, студентов и старшего поколения. Гранты в сфере развития добровольчества можно получить в четырёх номинациях: лучший детский волонтерский проект (возраст руководителя от 14 до 18 лет), лучший студенческий социальный проект (руководители проектов в возрасте от 19 до 25 лет), лучший «серебряный» волонтерский проект (возраст руководителя от 50 лет и старше), лучший инклюзивный волонтерский проект (участники с ОВЗ старше 14 лет).

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