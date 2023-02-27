В Зауралье полицейские ходят по квартирам и информируют о схемах мошенничества

Сотрудники органов внутренних дел Курганской области с 27 февраля по 3 марта будут посещать дома граждан и рассказывать о способах защиты от телефонных мошенников.

Для того чтобы курганцы были бдительны и смогли поделиться этой информацией со своими родными и знакомыми, Управлением МВД России по Курганской области при поддержке правительства региона подготовлены для распространения памятки, в которых описаны основные схемы мошенничеств. Особое внимание полицейские уделят проведению индивидуальной работы с пожилыми и одинокими людьми, разъяснят наиболее распространенные схемы обмана пенсионеров, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции всегда находятся в форменном обмундировании и имеют при себе служебное удостоверение. В случае сомнений, горожане могут обратиться в дежурную часть любого отдела полиции либо дежурную часть УМВД России по Курганской области по телефону: 8(3522) 42-12-98.

Фото с сайта freepik.com

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