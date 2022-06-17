В Зауралье построят объекты по сортировке и переработке мусора

Крупный инвестиционный проект в сфере обращения с отходами планируют реализовать в Курганской области. Соответствующее соглашение 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вадим Шумков подписал с генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

Глава региона в своём телеграм-канале «силаVправде написал: «Соглашение с Российским экологическим оператором о реализации проекта сортировки и утилизации мусора в КО. Проект двухэтапный. Общий объём инвестиций - более 2,5 млрд и более 100 новых рабочих мест».

В результате реализации двух этапов инвестпроектав регионе планируют построить объекты по сортировке и переработке мусора, пояснили в пресс-службе главы региона.

Как сообщает сайт Российского экологического оператора, мощность нового объекта - комплекса переработки отходов - составит 160 тысяч тонн в год, при этом мощность непосредственно утилизации - более 48 тысяч тонн в год. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до 2024 года.

Фото ППК «Российский экологический оператор».

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