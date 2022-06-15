В Зауралье позаботились о том, чтобы «лагерные» каникулы принесли детям как можно больше положительных эмоций

Помнится, в эпохальном детском фильме про Петрова и Васечкина главные герои спели о том, что «в лагере каникулы — мучение одно». В Курганской области позаботились о том, чтобы «лагерные» каникулы для детей были не мучением, а счастьем

В этом году в Курганской области будут работать 252 летних детских лагеря, они примут на отдых и оздоровление около 28 тысяч детей. О том, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей и взрослых, в эфире КГТРК рассказала Наталья Сергеечева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Дистанцию не держим!

– В этом году загородные оздоровительные организации могут работать в соответствии со своей проектной вместимостью. Ограничения по количеству детей отменены, – сообщила Сергеечева, – также отменено требование социальной дистанции, разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе между отрядами, но только на открытом воздухе, позволены также экскурсии. Напомню, что в прошлом году детям не разрешалось выходить за территорию лагеря.

– В этом сезоне нет вообще никаких ограничений?

– Есть. Опасность еще не миновала, и лагеря будут работать в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому обязательно соблюдение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Это уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обязательно должны быть созданы условия для соблюдения личной гигиены и детьми, и взрослыми: это горячая вода, кожные антисептики, приборы для обеззараживания воздуха. Сотрудники пищеблоков и обслуживающий персонал должны работать с использованием средств защиты органов дыхания и рук, это маски и перчатки. Также работники детских организаций перед началом каждой смены должны пройти обследование на коронавирусную инфекцию любым методом, который зарегистрирован в РФ. В целях профилактики кишечных вирусов работники всех детских организаций также проходят обследование на кишечные вирусные инфекции. В прошлом году было обследовано более 2,5 тысячи работников, и у 25 человек (1%) были выявлены рото-норо- и астровирусы. Это важное профилактическое мероприятие, оно позволяет не допустить массовой вспышки инфекций. Все эти люди были пролечены и приступили в последующем к работе лишь после заключения врача.

Клещ не пройдёт

– Какие проверки проводятся в детских лагерях?

– В соответствии с законодательством РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в целях обеспечения безопасного детского отдыха учреждение детского отдыха может работать только при наличии заключения о соответствии требованиям санитарных правил и норм. Срок такого заключения – один год. Перед началом летней кампании все организации проходят экспертизы, которые проводит областной Центр гигиены и эпидемиологии. Это полное обследование на соответствие зданий, сооружений и иного имущества лагеря, визуальный осмотр, лабораторный контроль воды – по химическому и микробиологическим показателям, контроль почвы, а также обязателен энтомологический контроль на отсутствие клещей.

В нашей области имеются очаги природных заболеваний вирусного клещевого энцефалита и боррелиоза. Все лагеря подлежат бактерицидным и противоклещевым обработкам, перед началом заезда – за 3–5 дней, затем контроль, повторный контроль через 28 дней и повторные антиклещевые обработки с учетом инструкции к препарату, обычно за лето это 2–3 обработки.

– Как в этом году решен вопрос с родительскими посещениями?

– Посещения родителей и мероприятия с ними не допускаются. Проведение родительских дней запрещено. Заезд осуществляется в течение одного дня и на весь период смены. То есть нельзя будет ребенка забрать на несколько дней, а потом его в лагерь вернуть. Это сделано для исключения завоза в лагерь коронавируса.

Хорошо питаться – весело жить

– Как при всем разнообразии родителям выбрать правильный, хороший лагерь?

– Нужно посмотреть, есть ли этот лагерь в реестре уполномоченного органа субъекта РФ по организации отдыха и оздоровления, в нашем регионе это областной департамент образования и науки. Второе – следует проверить, есть ли у лагеря санитарно-эпидемиологическое заключение, эти данные также содержатся в реестре. Можно обратиться на сайт региональногоРоспотребнадзора, где также имеются все документы. Нелишне зайти на сайт самого лагеря, посмотреть фотографии, условия, мероприятия, отзывы.

– Один из самых важных параметров жизни в лагере – это организация питания...

– Да, контроль за питанием – одно из важнейших направлений нашей работы, проводится экспертиза меню и оценка фактического питания, в том числе с проведением лабораторных исследований. Это замер блюд, уже приготовленных, по микробиологическим показателям, исследования на калорийность, полноту вложения. Также проводится проверка сырья, которое поставляется в лагерь. Все лагеря, загородные и городские с дневным пребыванием, включены в план проверок, поэтому они будут контролироваться обязательно.

– А что касается школ, сейчас обязательно питание для младших школьников, как оно организовано?

– Роспотребнадзору дано поручение по проведению контроля за качеством питания младших школьников, и по результатам проверок нарушений стало меньше. Если в прошлом году без нарушений работали 11% школ, то в этом году уже 19%. Также во всех школах пересмотрено меню, оптимизирована масса порций, исключены колбасные продукты, снижено содержание соли и сахара. К сожалению, нарушения все равно есть, в основном они касаются технологии приготовления блюд, условий хранения продуктов и несвоевременного медосмотра работников. Несоответствие по микробиологическим показателям выявлено в 3% готовых блюд, по калорийности и полноте вложения – 5 %.

Проверки проводятся по поручению Президента РФ ежегодно, в течение учебного года должна быть проверена каждая школа. Проверяем и поставщиков пищевых продуктов. В 77% проведенных проверок есть нарушения: неправильное хранение продуктов, несоблюдение температурных режимов, продукты без маркировки, или с несоответствующей маркировкой, или с неправильными товаросопроводительными документами. Исследованы по разным показателям 98 проб, в том числе на содержание антибиотиков, генетически модифицированных организмов, то есть на все показатели по регламенту Таможенного союза. Несоответствие мы выявили в 5 пробах, в основном это была молочная продукция.

– Родительский контроль содействует улучшению питания?

– Да, это очень эффективная мера. Родители лучше всех знают, что происходит в школе, Рос-потребнадзор разработал методические пособия для родителей, были проведены обучающие семинары, родительский контроль работает в школах очень активно. В этом году поступило только одно официальное обращение о том, что блюда подаются детям холодными, нарушение было устранено.

– В разгаре экзаменационная пора. Какие действуют санитарные требования?

– Отменено требование социальной дистанции и рассадка на экзамене по одному. Сохраняются режим проветривания, графики прихода на экзамены, с целью минимизации контактов, маски, уборка с применением средств. Если экзамен длится более 4 часов, то должно быть организовано питание, питьевой режим – при любой продолжительности, время ожидания начала аттестации не должно превышать 30 минут.

На территории Курганской области летом будут работать 252 оздоровительных учреждения, из них 237 лагерей с дневным пребыванием, 14 стационарных загородных учреждений отдыха, 1 палаточный лагерь.

Перед началом смен проводятся работы по акарицидной обработке территорий учреждений отдыха, лабораторные исследования проб воды и почвы, обследования на COVID-19.

Записала Анна Лимонова. Фото Николая Пушилина.

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