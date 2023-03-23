В Зауралье пожарные извещатели спасли 59 жизней

Благодаря работе автономных пожарных извещателей с 2019 года 59 человек избежали трагедии при пожаре.

В Курганской области за четыре года, по данным регионального управления МЧС, установлено 20,2 тысяч автономных пожарных извещателя. Установка этих приборов была начата в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова.

В этом году в 99 семьях, находящихся в социально опасном положении, дополнительно установлены 110 приборов, которые были приобретены на средства областного и муниципальных бюджетов, сообщили в пресс-службе главы региона.

Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом, разбудит, если пожар случился ночью.

Специалистами центров социального обслуживания совместно с органами опеки и попечительства, представителями сельских администраций, пожарного надзора и МЧС в преддверии пожароопасного периода проводятся рейды по выявлению семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, которые живут в условиях, нарушающих требования пожарной безопасности. Им устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели.

В текущем году организованы выезды в 1472 семьи.

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