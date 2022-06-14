В Зауралье продлили запрет на посещение лесов

По В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 24 июня.

Напоминаем, что в период действия запрета жителям нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда, проводить любые виды работ. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ.

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. С 8 июня размеры штрафов в соответствии с принятым Госдумой РФ законом будут увеличены в несколько раз!

Помните! Если возникший по вашей вине пожар станет причиной гибели человека или иных тяжких последствий, вас ждёт уголовная ответственность!

Заметив возгорание или факт нарушения техники пожарной безопасности, звоните по телефонам:

единый номер 112;

МЧС 8(3522) 23-99-99;

лесная охрана 88001009400;

диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области. Фото Николая Пушилина.

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