В Зауралье продолжается создание официальных сайтов на платформе «ГосВеб»

В России идет процесс доработки платформу «Госвеб», которая предназначена для создания сайтов органов государственных власти субъектов РФ. Этим процессом занимается Минцифры России. Пилотным проектом «Госвеб» было создание официальных сайтов органов местного самоуправления и бюджетных организаций на базе портала Госуслуг. Наша область стала одним из 17 пилотных регионов по его внедрению.

Перевод сайтов на эту платформу обеспечивает безопасное хранение данных, размещаемых на федеральных серверах, быстрое создание сайтов используя типовые шаблоны с помощью визуального конструктора, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов. Одним из этапов внедрения платформы является бесплатное онлайн-обучение и техническая поддержка.

Первыми участниками проекта стали органы местного самоуправления и общеобразовательные организации, то есть, структуры, максимально приближенные к населению. Тиражирование проект «Госвеб» в других сферах позволит сделать интернет-ресурсы более удобными и безопасными для пользователей.

Внедрение платформы проходило при методической поддержке IT-специалистов областного департамента информационных технологий и цифрового развития. Всего на платформу «Госвеб» переведено 360 сайтов. На сегодняшний день прошли онлайн-обучение и получили навыки работы более 800 сотрудников из этих сфер.

Следующим шагом по реализации проекта «Госвеб» планируется подключение дошкольных образовательных организаций, которых в регионе более 100, и органов государственной власти Курганской области.

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