В Зауралье продолжается восстановление старинного сельского храма

Благотворительный фонд «Чимеевская святыня», восстанавливающий храм Казанской иконы Божией Матери в Чимеево, продолжает реставрацию церкви в селе Усть-Суерское Белозерского района Курганской области.

Работы по ремонту кровли церкви начались в декабре прошлого года. В настоящий момент здесь идут строительно-монтажные работы по покрытию крыши кровельной сталью. Также началась подготовка к изготовлению иконостаса нижнего храма. Пока что успели снять размеры, однако в ближайшем будущем хотят нарисовать и затем согласовать эскиз иконостаса. На очереди работы по внешней отделке и восстановление храма внутри.

Местный приход смог организовать поставку пиломатериалов, проживание и питание строителей.

Отметим, что восстановление храма началось после распоряжения губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В 1805 году в селе Усть-Суерском в честь победы правительственных войск над восставшими крестьянами под предводительством Емельяна Пугачева было построено первое здание каменной церкви, которая возводилась на деньги прихожан и пожертвования частных благотворителей. Храм возведён двухпрестольный. Главный нижний храм освящен в 1800 г. во имя Святителя и Чудотворца Николая, а верхний во имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев - в 1805 г. Действовала церковь до 1919 года. В годы советской власти храм был закрыт, а здание использовалось под зерновой склад колхоза.

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