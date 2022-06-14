В Зауралье прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы, град

По прогнозам синоптиков 7 июня на территории Курганской области ожидается кратковременный дождь, днем местами гроза, град, в отдельных районах усиление ветра при порывах до 18 м/с.

Сотрудники областного чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.

При усилении ветра постарайтесь оставаться дома, закройте все форточки и окна в помещениях. Находясь на улице - не подходите к оборванным проводам, не стойте под раскачивающимися вывесками, избегайте гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Не оставляйте детей без присмотра.

Во время грозы отключите электроприборы, не разговаривайте по мобильному телефону. Находясь в машине, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Соблюдайте правила особого противопожарного режима, действующего на территории региона, при сильном ветре, при отсутствии существенных осадков малейший очаг возгорания может обернуться крупным пожаром. Напомним, что в Курганской области в целях обеспечения пожарной безопасности запрет на посещение лесов продлен до 24 июня.

В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщить о нем по телефону вызова пожарно-спасательных подразделений «101».

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.

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