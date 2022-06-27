В Зауралье проходят акции, приуроченные к дню борьбы с наркоманией

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и незаконным оборотом наркотических средств отмечался 26 июня.

В Курганской области проводились мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

24 июня в ЦПКиО все желающие могли позаниматься фитнесом на свежем воздухе.

В городском саду в рамках акции "Мы за здоровый образ жизни!" раздали печатную продукцию по здоровому образу жизни от библиотеки имени Потанина.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что для всех желающих прошли открытые тренировки по боксу в ЦПКиО «Вместо всякой наркоты лучше с боксом будь на «Ты».

Горожанам показали фильм антинаркотической тематики «Игла».

Одна из причин приёма психически активных веществ - это попытка убежать от реальности и заполнить внутреннюю пустоту. Этого не потребуется делать, если у тебя есть любимое дело, например - занятия музыкой. Так, 26 июня жителей Кургана пригласили на проект "Живая музыка" в ТЦ "Пушкинский", где можно было не только послушать классические произведения в исполнении студентов музыкального колледжа имени Шостаковича, но и попробовать себя в роли музыканта, поиграв на фортепиано, сообщили в пресс-службе главы региона.

Все мероприятия организованы органами исполнительной власти региона и управлением МВД России по Курганской области.

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