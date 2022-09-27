В Зауралье проверят готовность школ к оперативным действиям в случае ЧП

В Зауралье создадут рабочую группу для проверки готовности школ к оперативным действиям в случае ЧП, знаний и выполнения сотрудниками детсадов, школ и ссузов специально разработанного с участием правоохранительных органов алгоритма действий. В рабочую группу в том числе войдут представители ФСБ, УМВД и Росгвардии. Такое поручение губернатор Вадим Шумков дал на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 27 сентября.

Глава региона попросил руководство УМВД России по Курганской области дополнительно включить в маршрут движения патрулей экипажей ППС и Росгвардии образовательные учреждения, особо проинструктировав сотрудников по порядку действий при наличии подозрительных людей, находящихся рядом со школой, сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности зависит не только от сотрудников правоохранительных органов, но и руководителей образовательных учреждений, слаженности действий педагогических коллективов.