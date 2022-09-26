В Зауралье работают телефоны по оказанию помощи семьям мобилизованных

На вопросы по оказанию социальной и психологической помощи ответят в главном управлении социальной защиты населения Курганской области. Горячая линия (по вопросам оказания психологической помощи, решения социальных вопросов);

8 (3522) 23 - 11 -90 (круглосуточно);

8 (908) 006 - 72 - 40 (круглосуточно);

8 (3522) 44 - 74 - 33 (в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

Внеочередную медпомощь родные мобилизованных граждан могут получить, обратившись в департамент здравоохранения Курганской области по телефону:

8 (3522) 49 - 85 - 78 (в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

По единому телефону 122 можно записаться на прием к врачу и получить ответы на вопросы по мобилизации круглосуточно.

Правительство Курганской области призывает жителей региона поделиться этой важной полезной информацией со всеми родственниками, близкими и друзьями.