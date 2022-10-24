В Зауралье региональная власть не «закрывается в кабинетах» и готова к прямому диалогу

Эксперт Александр Тетерин в своем телеграм-канале обозначил главные политические события и смыслы минувшей недели.

Личная встреча в Елани с мобилизованными гражданами губернатора и его команды (в военную часть вместе с Шумковым приехали его заместители Куташи, Архипов, Кокорина, директора департаментов Носков, Кочеров и глава управления соцзащиты Ситникова) фиксируют максимальное вовлечение ключевых чиновников в вопросы и проблемы мобилизованных и их семей. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и снимать возможные минусовые настроения населения, понимающего, что региональная власть не «закрывается в кабинетах» и готова к прямому диалогу.

Первое место Курганской области среди всех субъектов РФ в рейтинге Минцифры по эффективности работы с обращениями граждан по итогам 9 месяцев дает масштабное усиление замгубернатора Оксане Куташи, курирующей это направление в регионе. Фактически данный рейтинг – это показатель качества коммуникации власти и населения и удовлетворенности людей данными им ответами.

Введение с 1 января 2023 года регулируемого тарифа на проезд в общественном транспорте и фиксация его максимума на уровне 30 рублей укрепляют позиции главы Кургана Елены Ситниковой. Мэр с коллегами системно проводит транспортную реформу, результатом которой должно стать отсутствие «бардака» в сфере внутригородских пассажирских перевозок.

Предложенные инициативы по введению единых выплат мобилизованным и приостановке процентных обязательств по кредитам, направление этих инициатив в Кремль фиксируют рост рейтинга доверия курганцев главы региона Вадима Шумкова. Системность решений и действий курганского губернатора, связанных с мобилизацией формируют вокруг него устойчивый положительный информационный фон.

Политические плюсы на этой неделе получает курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский инициировавший проверки качества питьевой воды, поставляемой в торговые сети. Депутат написал письмо генпрокурору, там начали контрольно-ревизионные проверки. Выявилось, что в торговом обороте может находиться до 80% несертифицированной воды. Курганской области, к счастью, среди регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений, нет.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.