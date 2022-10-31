В Зауралье ремонтируют восемь путепроводов

В Курганской области приводят в порядок мосты.

Губернатор Вадим Шумков в своём телеграм-канале рассказал подробно о проводимой работе: «Приводим последовательно в порядок мосты не только в Кургане и в Шадринске. Идёт работа по мосту у Щигров в Мокроусовском округе. Выделили ещё 27,4 млн на ремонт двух мостов через старицу реки Исеть на дороге Мостовское - Духовка в Шатровском округе».

Как пояснили в пресс-службе главы региона, оба моста полностью демонтируют, а на их месте начнётся устройство металлических опор, пролетных строений, дорожных плит, барьерного ограждения.

На время ремонта обустроят временный объезд. Завершить работы должны до ноября 2023 года.

В этом году в зауральских городах и округах идут ремонтные работы на восьми мостах и путепроводах. Четыре из них находятся в Кургане, три – в Шадринске и еще один на региональной трассе в Мокроусовском округе.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.