В Зауралье резко сократилось число безработных

В Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы, он составил 0,9%. Такую информацию озвучили в правительстве региона.

Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы. На начало 2022 года этот показатель составлял 1,9%, уточнили в Главном управлении по труду и занятости населения.

Сейчас в службе занятости заявлено 7,7 тысячи вакансий. С начала года были трудоустроены 11,2 тысячи человек.

Снижению безработицы в Курганской области способствует создание рабочих мест на новых и действующих предприятиях, общественных работах, возможность пройти бесплатное переобучение или получить финансовую поддержку на создание своего дела – гранты и льготные займы для бизнеса, фермеров, выплаты в рамках «Социального контракта».